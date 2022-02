Relativa alla regione con Lhasa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativa alla regione con Lhasa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TIBETANA

Significato/Curiosita : Relativa alla regione con lhasa

Distretto (chegguan, lhasa), 1 città a livello di contea (xigazê o shigatse ) e 71 contee. la regione ha la più bassa densità delle sei regioni amministrative...

Lingua tibetana moderna, hoepli, milano, 2013 fabian sanders, la lingua tibetana classica, hoepli, milano, 2016 canone tibetano lingua tibetana antica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

