Quelli vuoti sono flosci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli vuoti sono flosci.

Soluzione 4 lettere : OTRI

Significato/Curiosita : Quelli vuoti sono flosci

Grado di riempirlo in buona parte, non fare nulla; non inserire template vuoti. goethe nella campagna romana (in tedesco goethe in der römischen campagna)

Il monte otri (in greco: , traslitterato: óthrys) era, nella mitologia greca, la base dei titani nella titanomachia, la guerra dei titani contro gli...

Altre definizioni con quelli; vuoti; sono; flosci; Ci sono quelli ruspanti; Tra quelli Arabi c è Dubai; Ci sono quelli orari; L insieme di quelli che hanno circa la stessa età; Tutt altro che vuoti ; Sono vuoti senza voi; Scrisse Gli uomini vuoti ; Ha dei vuoti che fanno perdere quota; Celebre brano dei Doors nella colonna sono ra del film Apocalypse Now; sono simili alle ciliegie; Possono essere segrete o spaziali; Che sono in forte sovrappeso; Se è vuoto è flosci o; Afflosci arsi come un pallone; Recipiente flosci o; Un flosci o recipiente;