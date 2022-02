Può portare al razionamento del carburante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può portare al razionamento del carburante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : CRISI ENERGETICA

Significato/Curiosita : Puo portare al razionamento del carburante

Misura dell'utilizzo dell'energia, come ad esempio quella prodotta dal carburante o dall'elettricità, ed allo stesso tempo una misura della sua produzione...

Con il nome di crisi energetica del 1973 si intende il brusco aumento del prezzo del greggio e dei suoi derivati che si verificò nel 1973. nel giorno della... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

