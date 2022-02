Prendere d autorità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prendere d autorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Prendere d autorita

Originale di d&d e ai basic set, "ad&d" (advanced dungeons and dragons) per riferirsi alle prime due edizioni di ad&d e "d&d 3ed", "d&d 3.5" e "d&d 4ed" per...

Boba libera la sua bantha e, insieme a fennec, entra nel castello per requisire la nave. dopo aver affrontato le guardie del palazzo, i due riescono a...