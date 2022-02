Pratica costante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pratica costante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : USO

uso – un fiume in provincia di forlì-cesena unidentified submerged object – oggetto sottomarino non identificato unión sindical obrera – sindacato spagnolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con pratica; costante; Sport pratica to da atleti alti; Si pratica sparando; La trafila della pratica ; Come la pratica ... che giace; costante , durevole; Lo è un animale in grado di mantenere una temperatura corporea costante ; Qualità di ciò che è incostante ; Un azione di usura costante e ripetuta; Cerca nelle Definizioni