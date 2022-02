Ha per capitale Mascate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Mascate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OMAN

Significato/Curiosita : Ha per capitale mascate

Principali: mascate ovest: al-sayb, azhaiba, busher, al-ghubra e ghala mascate centro: al-khuwayir, madinat qabus, shai al-qurm, qurm e pdo mascate est: wattaya...

Significati, vedi oman (disambigua). coordinate: 21°n 57°e / 21°n 57°e21; 57 l'oman (in arabo: , oman, pronunciato [uman], omàn), ufficialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

