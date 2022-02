Medico che fa stare i pazienti... a bocca aperta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Medico che fa stare i pazienti... a bocca aperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 11 lettere : ODONTOIATRA

Significato/Curiosita : Medico che fa stare i pazienti... a bocca aperta

E lei rimane a bocca aperta), le prende un po' di saliva e fa il test per conto suo, che risulterà negativo. si scopre che la paziente fa uso di medicine...

Medico specialista in questa disciplina è l'odontoiatra o odontostomatologo. la professione del medico odontoiatra in italia è regolamentata da leggi dello... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con medico; stare; pazienti; bocca; aperta; medico per i bambini; Cosi è detto un paramedico ; Celebre medico e filosofo arabo del XII secolo; medico specialista in riabilitazione motoria; Si può destare gridando; stare all inizio; Non possono stare due in un pollaio; Bisogna saperci stare ; Per compilarlo bisogna essere... pazienti ; Se è lunga, fa spazienti re; I frati più pazienti ; I meccanici più... pazienti ; Vengono... cacciati a bocca aperta; bocca ccia napoletana; Gli scrittori del tempo di Giovanni bocca ccio; Lascia l amaro in bocca ; Vengono... cacciati a bocca aperta ; Lasciano a bocca aperta ; Diresse Roma città aperta ; Scarpa da donna con tacco e aperta sul tallone; Cerca nelle Definizioni