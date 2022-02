Lavorare un pezzo metallico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavorare un pezzo metallico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FRESARE

Significato/Curiosita : Lavorare un pezzo metallico

Installato un mandrino autocentrante, un trascinatore oppure un disco menabrida, destinato a reggere il pezzo da lavorare. alla destra di questo è fissato un rigido...

Pasta, le due facce ormai distaccate vengono separate (carpire, calpire o fresare) con il coltello, velocemente, possibilmente prima che l'aria defluisca... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

