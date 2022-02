Laboratorio con macchine per lavorare legno o metalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Laboratorio con macchine per lavorare legno o metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TORNERIA

Significato/Curiosita : Laboratorio con macchine per lavorare legno o metalli

Tornio da legno (o tornio semplice) tornio per ceramica tornio per incisione fonografica la struttura di base di un tornio per lavorazioni di metalli (fatta...

