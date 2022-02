Un importante centro dell Algeria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un importante centro dell Algeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TLEMCEN

Significato/Curiosita : Un importante centro dell algeria

Francese: alger) è la capitale dell'algeria e della provincia omonima. è anche il più importante porto del paese. il nome arabo, "le tarantan", deriva da un gruppo...

tlemcen è una città del nord-ovest dell'algeria, a 520 km dalla capitale algeri e a 76 km dalla città marocchina di oujda, situata a circa 800 metri d'altitudine... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

