L hotel viennese che ricorda una famosa torta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L hotel viennese che ricorda una famosa torta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SACHER

Significato/Curiosita : L hotel viennese che ricorda una famosa torta

Disambiguazione – "sacher" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sacher (disambigua). la torta sacher (ted. sachertorte) è una torta al... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con hotel; viennese; ricorda; famosa; torta; Holiday catena di hotel ; Quello degli hotel è detto hall; Il centro benessere di tanti hotel ; È conditioned in hotel ; L'hotel viennese di un noto dolce; Decorati in modo da ricorda re... un giardino; Si ricorda spesso con Dalila; Strumento a fiato che ci ricorda Renzo Arbore; Arma che ricorda un Arma; Una famosa romanza della Carmen; Il matematico e fisico greco che inventò una famosa fontana; La famosa Metello che ha la tomba sull Appia Antica; Una famosa raccolta poetica di Rainer Maria Rilke; Gustosa torta salata; Sa che risulta una torta , in questa frase; Candeline... sulla torta ; Una torta degli Inglesi; Cerca nelle Definizioni