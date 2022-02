Gustosa torta salata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gustosa torta salata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : QUICHE LORRAINE

Il gattò di patate (anche detto gatò, gâteau o gateaux) è una torta salata a base di patate tipica della cucina napoletana. oggi è diffusa in tutte le...

Scalogni ecc.). la parola quiche deriva dal tedesco kuchen /'ku:xn/, che vuol dire in italiano "torta". la quiche lorraine /ki l'n/ (originaria della... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

