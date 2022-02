Giovane ufficiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giovane ufficiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TENENTINO

Significato/Curiosita : Giovane ufficiale

Militare in italia come ufficiale di complemento, previa ammissione mediante concorso pubblico ai corsi auc (allievo ufficiale di complemento) e superamento...

Sardegna durante la guerra (l’incontro tra la nonna elsa bazzoni e il tenentino maremmano banchi)» . gli zii di enrico letta. non solo gianni: c'è anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

