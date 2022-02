È ghiotto di crostacei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È ghiotto di crostacei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : MARTIN PESCATORE

Comuni sono aglio, cipolla e prezzemolo. nelle diverse ricette regionali prevedono varie specie di pesce, ma anche crostacei e molluschi: scorfano nero...

Il martin pescatore comune o martin pescatore europeo (alcedo atthis linnaeus, 1758) è un uccello coraciforme della famiglia degli alcedinidi. è detto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

