Fughe... in massa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fughe... in massa.

Soluzione 5 lettere : ESODI

Significato/Curiosita : Fughe... in massa

Italia occupata dagli alleati a sud, mussolini, per evitare ribellioni o fughe di massa, ed ingrossare il più possibile le file dei soldati della rsi, instaurò...

Di india e pakistan portò a una stagione di scontri armati, massacri ed esodi forzati di popolazioni per la definizione dei nuovi confini. francia e paesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con fughe; massa; Johann Sebastian, musicista tedesco autore di celebri fughe ; Compose celebri fughe | Venerdì 26 novembre 2021; Compose celebri fughe ; Sono celebri le sue fughe ; Fuga in massa ; La capitale del massa chusetts; massa Carrara; Un arresto in massa ; Cerca nelle Definizioni