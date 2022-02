Firma i suoi graffiti con un tag - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Firma i suoi graffiti con un tag. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : WRITER

Significato/Curiosita : Firma i suoi graffiti con un tag

Protezione antigraffiti scratching (street art) reverse graffiti stencil graffiti tag (firma) crew (hip hop) murale tape art altri progetti wikimedia...

writer – programma di videoscrittura della suite libreoffice writer – programma di videoscrittura della suite openoffice.org writer – termine della lingua...

Altre definizioni con firma; suoi; graffiti; Privo della firma ; Trattato firma to da tre re cristiani; firma senza consonanti; Vidimato, firma to; Alleva i figli non suoi ; Generale romano famoso per i suoi banchetti; 1 suoi lupi sono bipedi; Le evita chi riesce a... farsi solo i fatti suoi ; I bovini nei graffiti preistorici; Gli artisti dei murales e dei graffiti ing; Un bovino ritratto nei graffiti preistorici; La sigla degli autori dei graffiti ; Cerca nelle Definizioni