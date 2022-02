Farfalle i cui bruchi divorano le foglie di betulle e faggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farfalle i cui bruchi divorano le foglie di betulle e faggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CATOCALE

Significato/Curiosita : Farfalle i cui bruchi divorano le foglie di betulle e faggi

Abitudini notturne o crepuscolari, paragonabili a quelle delle specie di catocala. la specie è univoltina, con periodo di volo compreso tra marzo e settembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con farfalle; bruchi; divorano; foglie; betulle; faggi; Sono la bellezza delle farfalle ; Si usano per catturare le farfalle ; La pupa delle farfalle ; L acchiappafarfalle dell entomologo; La farfalla i cui bruchi vanno in fila indiana; Insetti dalle ali variopinte che nascono bruchi ; Indelicati, bruchi ; Tra i bruchi e le farfalle; Si divorano in auto; La pianta da appartamento con grandi foglie lustre; Pianta con le cui foglie si può fare un decotto per la cura dello stress; __ foglie tta, attrice; Lo strato di foglie che si deposita intorno agli alberi; Un dolcificante alimentare estratto dalle betulle ; Alberi simili alle betulle ; Scarafaggi o; Sono anche dette scarafaggi ; Fenolo ottenuto dal catrame di legno di faggi o; Scarafaggi o a... Città del Messico! spa; Cerca nelle Definizioni