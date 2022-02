Fanno tremare... le città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno tremare... le città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : SCOSSE TELLURICHE

All'america's cup del 1983. gli scandali politici e sindacali che hanno fatto tremare la città in anni recenti si sono aggiunti alla cattiva fama di perth. negli...

Motus, che vuol dire "movimento della terra"), detti anche sismi o scosse telluriche (dal latino tellus, dea romana della terra), sono vibrazioni o assestamenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

