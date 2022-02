È famoso quello di Buridano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famoso quello di Buridano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASINO

Significato/Curiosita : E famoso quello di buridano

Avvicinarsi buridano, se ne uscivano con la frase famosa, giustificandosi poi come aveva fatto il collega, tanto che buridano ormai non tentava nemmeno più di chiedere...

Riconosciute per legge: asino dell'amiata asino dell'asinara asino di martina franca asino ragusano asino romagnolo asino pantesco asino sardo asino viterbese (di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

