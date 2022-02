Dispositivo usato come interruttore elettronico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo usato come interruttore elettronico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TIRISTORE

Significato/Curiosita : Dispositivo usato come interruttore elettronico

Italianizzata "transìstor") o transistore è un dispositivo a semiconduttore largamente usato nell'elettronica analogica. il termine, sottintendendo "radio...

Dizionario «tiristore» wikimedia commons contiene immagini o altri file su tiristore tutorial in italiano sugli scr e triac, su microst.it. tiristore, in treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

