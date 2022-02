Delfino di colore bianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Delfino di colore bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BELUGA

Significato/Curiosita : Delfino di colore bianco

Il lipote o delfino dello yangtze (lipotes vexillifer miller, 1918), in cinese baiji, è un delfino di acqua dolce che popolava le acque del fiume azzurro...

Con le operazioni di carico. un beluga con la vecchia livrea nel 2000 un beluga con la nuova livrea nel 2005 beluga in fase di carico il super guppy... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

