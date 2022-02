Un comune tipo di farina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un comune tipo di farina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : Un comune tipo di farina

di farina d'avena e acqua. porridge (parrige) - anglofono caraibico (guyana, giamaica, trinidad ecc.) conosciuto anche come pap. il tipo più comune è...

Ooo) oo – personaggio (una tartaruga) nel romanzo il libro della giungla di rudyard kipling ‘o‘o – uccello delle hawaii, oggi estinto oo, oo, oo, oo – emoticon... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

