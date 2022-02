Il compianto regista di Cristo si è fermato a Eboli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il compianto regista di Cristo si è fermato a Eboli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ROSI

Francesco rosi (napoli, 15 novembre 1922 – roma, 10 gennaio 2015) è stato un regista e sceneggiatore italiano. francesco rosi nacque a napoli, nel quartiere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Il compianto Biscardi; Alti prelati come il compianto Carlo Maria Martini; Il compianto narratore di Passione d amore; Il compianto pilota Senna; Woody, regista e attore; Dino, noto regista ; Il regista Kazan; Il regista Brass; Nell arte bizantina è l immagine del busto di cristo benedicente con le tre dita della mano destra; Iniziali della cristo foretti, l astronauta; Tradì Gesù cristo ; Il Gibson regista della pellicola La passione di cristo ; fermato di colpo; Dove s'è fermato Cristo per Levi... si raccolgono in chiesa; Vi è ambientato Cristo si è fermato ad Eboli; Il Carlo che scrisse Cristo si è fermato a Eboli; Li cercano i deboli ; Così viene detto chi infierisce sui deboli ; Deboli , fievoli; Emaciati, deboli ;