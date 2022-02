Come le cose risapute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come le cose risapute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRITE

Significato/Curiosita : Come le cose risapute

Sappiamo se fosse deforme o no, anche se è risaputo che nella letteratura greca i malvagi erano rappresentati come degli uomini dall'aspetto sgradevole proprio...

Il termine trite, può riferirsi a: trite – femminile plurale dell'aggettivo trito trite – demone di un videogioco della serie doom tritea – città-stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

