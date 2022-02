Città pugliese rinomata per i vini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città pugliese rinomata per i vini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRANI

Significato/Curiosita : Citta pugliese rinomata per i vini

Pane di altamura il caciocavallo silano e il canestrato pugliese numerosi sono anche i vini pugliesi doc, docg e igt. fiera di san giorgio la fiera regionale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trani (disambigua). trani (ascolta[·info], trane in dialetto tranese) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

