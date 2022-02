La bella che fu causa della guerra di Troia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La bella che fu causa della guerra di Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ELENA

Significato/Curiosita : La bella che fu causa della guerra di troia

Onore del matrimonio di peleo e teti che causò una lite tra le dee presenti e che condusse, per una serie di eventi, alla guerra di troia. in senso figurato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi elena (disambigua). elena è un nome proprio di persona italiano femminile. femminili: elenia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con bella; causa; della; guerra; troia; Imitate o riscritte in bella ; La bella copia del rospo; La bella Balivo della Tv; Più bella che brutta; È la causa di molti errori dei principianti; È causa ... di insulti; Sono pari in causa ; Honoris causa ; Nell arte bizantina è l immagine del busto di Cristo benedicente con le tre dita della mano destra; Città della Spagna centrale; Parte della cornamusa; Città della Romania; Premessa alla guerra ; Nave da guerra romana; Fu in guerra con Sparta; Isola delle Salomone che ci ricorda una grande battaglia navale nell ultima guerra ; L eroe che fuggi da troia in fiamme; Il fondatore di troia ; Scorreva con lo Scamandro nelle vicinanze di troia ; Le porte nelle mura dell antica troia ; Cerca nelle Definizioni