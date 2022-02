Bassa... per il Petrarca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bassa... per il Petrarca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IMA

Significato/Curiosita : Bassa... per il petrarca

Di petrarca. francesco petrarca conobbe arquà nel 1364, quando, per curarsi alle terme dalla scabbia, si era trasferito ad abano terme. nel 1365 il poeta...

ima s.p.a., abbreviazione di i.m.a. industria macchine automatiche, è una società italiana, a capo del gruppo ima, con sede a ozzano dell'emilia. è tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con bassa; petrarca; Tutt altro che bassa ; Inclinato, abbassa to; Il fiume di bassa no; È bassa nelle ruberie; Il titolo che spettò anche al petrarca ; Il signore ai tempi di Dante e petrarca ; L Orazio ricordato dal petrarca nei “Trionfi”; Era Dolce quello di Dante, petrarca , Cavalcanti..; Cerca nelle Definizioni