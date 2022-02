Apre ogni porta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apre ogni porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PASSEPARTOUT

Significato/Curiosita : Apre ogni porta

Ha selezionato una porta, ma non l'ha ancora aperta, il conduttore dello show – che conosce ciò che si trova dietro ogni porta – apre una delle altre due...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi passepartout (disambigua). un passepartout, (anche riportato con la grafia passe-partout) o chiave... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 febbraio 2022

Altre definizioni con apre; ogni; porta; apre un ipotesi; La bimba dei cartoni cui le capre tte fanno Ciao!; Si apre per controllare il livello dell olio; Uno che apre la via del progresso; ogni chiesa ha il suo; Si compilano ogni giorno; Lo è una ricorrenza che cade ogni dodici mesi; Annulla ogni ricordo; L ultima porta ta di un pasto; porta le mazze del golfista; I gradini delle scale porta tili; Borsa che si porta sulle spalle; Cerca nelle Definizioni