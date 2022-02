Un vento provenzale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vento provenzale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MISTRAL

Significato/Curiosita : Un vento provenzale

(disambigua). il maestrale (in francese mistral, dall'antico provenzale maestral) è il vento che spira da nord-ovest. tale direzione è indicata simbolicamente...

Frédéric joseph étienne mistral (maillane, 8 settembre 1830 – maillane, 25 marzo 1914) è stato uno scrittore e poeta francese di lingua occitana, insignito... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

