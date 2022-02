È usata per certe riviste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È usata per certe riviste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : CARTA PATINATA

Significato/Curiosita : E usata per certe riviste

Letterarie. nella biblioteconomia e scienza dell'informazione un libro è detto monografia, per distinguerlo dai periodici come riviste, bollettini o giornali. un...

La carta patinata è un tipo di carta rivestita di una sottilissima patina, bianca o leggermente colorata, che ne conferisce l'aspetto di una superficie... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con usata; certe; riviste; Un erba aromatica molto usata nella cucina mediterranea; Lo è un anidride usata per produrre coloranti sintetici; Un erba usata dal cuoco; È usata come materiale per pavimentazioni stradali; Lo sono certe cariche; Determinano lo spessore di certe lenti; Native di certe zone del Friuli o dell Alto Adige; Aspre e pungenti, come certe critiche; Costituiscono libri e riviste ; La sezione delle riviste della biblioteca; È grande e centrale nelle riviste ; Il genere delle riviste Il Male e Cannibale; Cerca nelle Definizioni