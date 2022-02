Tipo di cura per gli organi della respirazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di cura per gli organi della respirazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : AEROTERAPIA

Significato/Curiosita : Tipo di cura per gli organi della respirazione

Formati. questo passaggio è indispensabile per la cura, poiché la terapia è radicalmente diversa per ogni tipo di amiloidosi. macroscopicamente l'amiloide...

Nella cura della tisi lo entusiasmava e i disegni degli apparecchi di aeroterapia, di spirometria e per la cura della tisi erano tutti di mano sua e fatti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

