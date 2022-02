Telefono in tre lettere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Telefono in tre lettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TEL

Significato/Curiosita : Telefono in tre lettere

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi telefono (disambigua). il telefono (dal greco antico: te-, tele-, «lontano» e f, phon,...

Riproduci file multimediale tel aviv-yafo (in ebraico: -, letteralmente "collina della primavera") è una città israeliana situata sulla costa... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

