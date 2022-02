Stracciati in diversi punti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stracciati in diversi punti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LACERI

Significato/Curiosita : Stracciati in diversi punti

Diversi accordi di cessate il fuoco, inizialmente accettati, per essere stracciati solo poco tempo dopo. le nazioni unite tentarono più volte di far cessare...

Il foro giugulare, chiamato anche foro lacero posteriore è un'ampia apertura sita nella base del cranio dietro al canale carotideo. esso è composto dalle... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

