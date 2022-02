Sigla per 33 giri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla per 33 giri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LP

Significato/Curiosita : Sigla per 33 giri

Anche con la sigla lp) o 33 giri è il formato standard di disco in vinile sul quale vengono incisi in forma analogica gli album discografici; per estensione...

lp, pseudonimo di laura pergolizzi (huntington, 18 marzo 1981), è una cantautrice statunitense. è nata a huntington, long island, da genitori di origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

