Sigla del Comitato di liberazione nazionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla del Comitato di liberazione nazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CLN

Significato/Curiosita : Sigla del comitato di liberazione nazionale

Dei "reparti partigiani di liberazione nazionale della jugoslavia", narodnooslobodilacki partizanski odredi jugoslavije, in sigla nopoj. tito era contemporaneamente...

Disambiguazione – "cln" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cln (disambigua). il comitato di liberazione nazionale (abbreviato in cln) fu un'organizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con sigla; comitato; liberazione; nazionale; Nota dell editore sigla ; sigla per 33 giri; Codice postale sigla ; sigla di Campobasso; comitato Interazionale di Geofisica; Un comitato di scienziati; comitato Aziendale Europeo; comitato Internazionale Olimpico; Dilatoria come una deliberazione ; liberazione ; liberazione ma anche emissione; Con la liberazione in CL; Una connazionale di Kyriakos Mitsotakis; Un colosso petrolifero nazionale ; Opera nazionale Montessori; Confederazione nazionale dell Artigianato; Cerca nelle Definizioni