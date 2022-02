Il santo che secondo la leggenda navigò alla ricerca del paradiso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il santo che secondo la leggenda navigò alla ricerca del paradiso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BRANDANO

Il santo che secondo la leggenda navigo alla ricerca del paradiso

la colonizzazione europea delle americhe è il fenomeno storico che portò all'esplorazione, alla conquista e alla colonizzazione del continente americano...

San brandano di clonfert o sambrandano, anche noto come brandano il navigatore o il viaggiatore, o, raramente, brendano (fenit, 484 – annaghdown, 578)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

