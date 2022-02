Sacco per liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sacco per liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OTRE

Significato/Curiosita : Sacco per liquidi

L'otre è un contenitore per liquidi usato anticamente. questo era praticamente una pelle rovesciata di animale (per lo più bue, capra o capretto) chiusa... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con sacco; liquidi; sacco con il tappo; Tra colazione e sacco ; Nel sacco dello scornato; Il secondogenito di Isacco ; Sottomultiplo di un unita di misura per liquidi ; Una bottiglia per conservare caldi o freddi i liquidi che contiene; liquidi che... non bagnano; La scienza che si occupa dei liquidi ;