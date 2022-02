Roccia a picco sul mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Roccia a picco sul mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RUPE

Significato/Curiosita : Roccia a picco sul mare

Falesie di monte orlando, a gaeta, alte pareti di roccia a picco sul mare, dove nidifica il falco pellegrino. la costa è a tratti coperta dalla macchia...

41°53'29.6n 12°28'55.98e / 41.891556°n 12.482216°e41.891556; 12.482216 la rupe tarpea (latino: rupes tarpeia o saxum tarpeium) è la parete rocciosa posta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

