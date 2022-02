Un reparto speciale dei Carabinieri sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un reparto speciale dei Carabinieri sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un reparto speciale dei carabinieri sigla

Il reparto investigazioni scientifiche, in sigla ris, è il nome di 4 reparti dell'arma dei carabinieri che svolgono attività tecnico-scientifica nell'ambito...

I ris traslocano a roma, in tv sorrisi e canzoni (da mymovies.it), 16 marzo 2010. url consultato l'8 marzo 2011. ^ al via le nuove riprese dei ris roma...