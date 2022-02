Quale scienza studia la terracotta pregiata? - Cruciverba

Risposta: Ceramologia



La Ceramologia, cioè lo studio sistematico degli oggetti in terracotta, abbraccia tutti i periodi cronologici, dal Neolitico (da 6.000 a 2.000 anni prima della nostra era in Europa) fino al XXI secolo .



Per la loro abbondanza e per la buona conservazione, i cocci sono documenti essenziali per datare i livelli archeologici da cui provengono. Sono anche testimoni di molte attività umane di cui permettono la comprensione, parallelamente ad altri metodi di indagine.



Il suo studio si basa su frammenti di tegole, piatti, anfore, contenitori, urne funerarie, ecc di ceramica che è uno dei materiali più abbondanti scoperti durante gli scavi archeologici.



Le ceramiche, infatti, si rompono facilmente: venivano quindi sostituite frequentemente. I frammenti, praticamente inalterabili, ci giungono quasi intatti qualunque siano le condizioni di conservazione.





