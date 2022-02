Punto opposto al nadir - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punto opposto al nadir. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZENIT

Significato/Curiosita : Punto opposto al nadir

Invisibile. il punto diametralmente opposto è detto zenit. zenit e nadir sono i poli dell'orizzonte. la parola deriva dall'espressione araba nazìr al-samt che...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi zenit (disambigua) o zenith (disambigua). lo zenit, nell'astronomia osservativa indica il punto di intersezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

opposto a convesso; Lato opposto ad un angolo retto in un triangolo; L opposto di ammainare; È opposto al nord; E opposto al nadir ; Il punto opposto al nadir ; Il punto celeste opposto al nadir ; Si oppone al nadir ;