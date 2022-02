Prefisso che indica uguaglianza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso che indica uguaglianza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ISO

Significato/Curiosita : Prefisso che indica uguaglianza

Passato il prefisso si colloca prima del ge-: abfahren: abgefahren zuhören: zugehört i verbi inseparabili invece sono introdotti da un prefisso dipendente...

Disambiguazione – "iso" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi iso (disambigua). l'organizzazione internazionale per la normazione (in inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

