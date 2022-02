Un prefisso che indica allontanamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un prefisso che indica allontanamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : APO

Significato/Curiosita : Un prefisso che indica allontanamento

Dal latino ab+lativus, in cui il prefisso "ab" indica una provenienza e "lativus" è aggettivazione del verbo latino che significa portare: ferre ( fero-...

Tentato di eliminare l'agente apo con una bomba: la ragazza viene tuttavia salvata appena in tempo da tom grace, nuovo agente apo. sloane sta nel frattempo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con prefisso; indica; allontanamento; prefisso per uguaglianza; prefisso che vale orecchio; prefisso che duplica; prefisso per colore; Un nome per indica re una persona indeterminata; Lo indica la bussola; Sulla schedina indica la vittoria della squadra che gioca in casa; indica sempre più di uno; allontanamento , rimozione; allontanamento forzato dalla patria; allontanamento forzato dalla propria patria; Sconta la pena dell'allontanamento dalla patria; Cerca nelle Definizioni