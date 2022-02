Porta le mazze del golfista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta le mazze del golfista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CADDIE

Significato/Curiosita : Porta le mazze del golfista

Un altro fattore rilevante nello sviluppo del golf è stato il perfezionamento delle mazze. le prime mazze da golf erano fatte di legno, che era facilmente...

Penalità nel caso il caddie infranga le regole. ad un giocatore è concesso avere solo un caddie alla volta (regola 6-4). il caddie di solito non è dipendente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

