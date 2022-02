Organizza viaggi e vacanze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organizza viaggi e vacanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : TOUR OPERATOR

Significato/Curiosita : Organizza viaggi e vacanze

Professione vacanze è una serie televisiva italiana composta da 6 episodi, diretta da vittorio de sisti, e andata in onda su italia 1 nella primavera del...

Un operatore turistico (in lingua inglese: tour operator) è un'impresa commerciale che vende, sviluppa o semplicemente assembla pacchetti turistici, generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Un organizza zione di Stati americani; organizza la Champions League; organizza le Olimpiadi; Fu l organizza zione di Yasser Arafat; Breve viaggi o fuori porta; La mèta dei viaggi spaziali; Li consegna chi viaggi a in aereo; viaggi ano sull acqua; L inizio delle vacanze ; Qualcuno per le vacanze la preferisce al mare; Le vacanze estive; Vi si trascorrono le vacanze in campagna;