Ministro in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ministro in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MIN

Significato/Curiosita : Ministro in breve

Rimasto in carica, complessivamente, per più tempo (3 339 giorni), mentre fernando tambroni è il presidente rimasto in carica per il tempo più breve (123...

(cina) min – fiume della provincia di fujian (cina) min – fiume della provincia di sichuan (cina) min – divinità della mitologia egizia min – cantante... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con ministro; breve; Benedetto storico Primo ministro ; Il cardinale nominato primo ministro da Luigi XIII; Classe 1973, il personaggio è il primo ministro del Lussemburgo; Renato, ex ministro della Pubblica Amministrazione; Esempio in breve ; breve viaggio fuori porta; Un tifoso di una squadra ligure... in breve ; breve esposizione;