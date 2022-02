Si leggono in chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si leggono in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IE

Significato/Curiosita : Si leggono in chiesa

Reintrodotto anche un elemento antico: l'ambone, da cui si leggono il vangelo, i salmi e le letture. nelle chiese già dotate di balaustra e di un altare che rendeva...

ie – villaggio della prefettura di okinawa (giappone) iarnród éireann – ferrovie irlandesi internet explorer – browser della microsoft ie – codice vettore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con leggono; chiesa; Si leggono durante l appello; Si leggono in cinese; Si leggono in gioventù; Si leggono in campagna; Suonano in chiesa ; La chiesa che i Veneziani eressero per voto dopo una epidemia di peste; I fedeli della chiesa greca; In chiesa è facile sentire il suo profumo;