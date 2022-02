Lavora smistando le telefonate che arrivano in azienda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora smistando le telefonate che arrivano in azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CENTRALINISTA

Significato/Curiosita : Lavora smistando le telefonate che arrivano in azienda

Con centralino, nella telefonia, si identifica una risorsa necessaria per mettere in comunicazione per telefono due interlocutori remoti. diffuso a partire... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

