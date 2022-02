Grossi animali che hanno uno o due corni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossi animali che hanno uno o due corni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RINOCERONTI

Significato/Curiosita : Grossi animali che hanno uno o due corni

Modificate, che sono in grado di estroflettere in tempi rapidissimi; la loro andatura ondeggiante; e caratteristici corni, corone o creste sul capo o sul muso...

restano poco più di duemila rinoceronti indiani, da 300 a 350 rinoceronti di sumatra e una cinquantina di rinoceronti di giava. tutti sono stati cacciati... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Altre definizioni con grossi; animali; hanno; corni; Uva bianca da tavola con grossi acini; grossi aerei russi; grossi contenitori per vino... o petrolio; grossi depositi di cereali; Alimento per animali ; animali mimetici; animali molto timidi; Gli animali più mansueti; Le hanno maghe e fate; L insieme di quelli che hanno circa la stessa età; hanno vistose coma; hanno il nocciolo a siluro; Di solito è in corni ce; corni ci luminescenti; La decorazione fra architrave e corni ce; Parente... incorni ciato; Cerca nelle Definizioni