Forma una regione con la Venezia Giulia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma una regione con la Venezia Giulia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRIULI

Significato/Curiosita : Forma una regione con la venezia giulia

Adige (venezia tridentina), forma la regione storico-geografica delle tre venezie, o triveneto. il friuli-venezia giulia occupa l'estremità nord-orientale...

La regione amministrativa, vedi friuli-venezia giulia. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi friuli (disambigua). coordinate: 46°00'n... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 febbraio 2022

Lo è un documento in forma to non digitale; Scaricamento informa tico; Principio di riforma ; E forma to da giacca e pantaloni dello stesso tessuto; regione della Turchia con la valle dei Monaci; La regione con Auronzo; La più fredda regione russa; regione dell India; Dà nome a un mirabile ponte di venezia ; La chiesa che i venezia ni eressero per voto dopo una epidemia di peste; A venezia : __ Foscari; Il quartiere ebraico di venezia ; Teresa e giulia na, note sorelle; Lignano... località sul mare del Friuli-Venezia giulia ; Kathleen un attrice protagonista di giulia e giulia ; giulia no , regista;